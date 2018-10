Arsenal, Ramsey lascerà a 0. Galeotto il tweet (rimosso) della sua agenzia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quello di Aaron Ramsey, nelle ultime settimane, è diventato un nome spendibile per diverse squadre italiane. Con modi e tempi diversi, il trequartista gallese è stato avvicinato a Milan, Inter e Juventus, complice anche il suo status di giocatore all'ultimo anno di contratto. E tramite l'oceano dei social emerge un'importante notizia riguardante il suo futuro. La Avid Sports Group, agenzia che ne cura gli interessi, nella serata di ieri ha risposto su Twitter ad un tifoso che chiedeva lumi sul possibile rinnovo con i Gunners. E la sentenza non lasciava adito a dubbi: a fine stagione, con la conclusione del contratto, Ramsey lascerà il club londinese a parametro zero. Una decisione oramai presa che, per volere del club, non potrà avere ripensamenti. I messaggi in questione, poche ore dopo la pubblicazione, sono stati rimossi ma oramai il tam-tam mediatico era inesorabilmente partito.