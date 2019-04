Arsenal, Ramsey: "Napoli bella squadra, ma siamo fiduciosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale del club inglese in cista della sfida contro il Napoli: "Quella in Champions League fu una serata memorabile, vincemmo 2-0 e giocai bene. Stasera dobbiamo ripeterci. Quella fu una notte speciale anche per Ozil, che segnò il suo primo gol con l'Arsenal, speriamo che possa funzionare la stessa combinazione. Il Napoli è una bella squadra, di qualità, con talenti. Per noi sarà dura, loro stanno giocando bene e amano segnare molti gol. Noi siamo fiduciosi".