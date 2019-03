© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal comincia a pensare al futuro, quello prossimo, e a una squadra senza Aaron Ramsey, che ha deciso di lasciare i Gunners per tentare l'avventura in Italia, alla Juventus. Stando a quanto riportano i colleghi di Gazzetta dello Sport, una delle piste che i londinesi seguono porta dritta a Nicolò Barella del Cagliari, salito alla ribalta internazionale grazie alla maglia azzurra. Altro giocatore che piace non poco a Emery è il rossonero Franck Kessie, che potrebbe partire da Milanello proprio in caso di acquisto di Barella da parte di Leonardo.