Arsenal su Stones e Kessie? Arteta: "Non c'è niente al momento"

"Ho cattive notizie per voi, non ho niente da dire". Mikel Arteta non vuole parlare di mercato e lo mette in chiaro sin da subito. Il tecnico dell'Arsenal, in conferenza stampa, ha allontanato le voci sugli obiettivi John Stones e Franck Kessie.

Stones?

"Niente di vero".

Kessie?

"Non è vero nulla al momento".

Col mercato avete la possibilità di cambiare la vostra squadra.

"Sì, ma servono i giocatori giusti, con le giuste caratteristiche e il giusto costo. Non è facile".

Ha una lista dei desideri?

"Sì, ne devi avere sempre una pronta. Non si sa mai".