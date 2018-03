Arsenal, Wenger flop ma l'Europa League può salvarlo per l'ultima volta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - campionato fallimentare, con la zona Champions che dista 13 punti. Umiliante eliminazione in FA Cup per mano di una squadra di Championship ed ennesima Coppa di Lega che sfugge. E poi il pasticcio Alexis Sanchez, trattenuto a forza in estate per poi essere ceduto a un prezzo inferiore: non è certo la migliore delle 22 stagioni sulla panchina dell'Arsenal per Arséne Wenger. Non resta che l'Europa League, l'ultima carta da spendere per accedere in Champions e salvare la stagione.

LA SITUAZIONE ATTUALE - come detto sopra, l'Europa League oltre a salvare la stagione di Wenger sarebbe il lasciapassare per consentire all'alsaziano di onorare il suo ultimo anno di contratto con i Gunners. Da due anni a questa parte è partito l'hashtag #WengerOut. L'anno scorso la vittoria in FA Cup rinsaldò la panchina dell'inossidabile tecnico. E anche per quest'anno non è finita.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 9 milioni

Permanenza: 5%