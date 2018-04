Arsenal, Wenger: "Gara positiva dei giovani, ma c'è delusione"

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 2-1

Fonte: express.co.uk

Beffa atroce per l'Arsenal, battuto in pieno recupero dal Manchester United nell'ultima gara all'Old Trafford da manager dei Gunners di Arsene Wenger. Che a fine gara analizza così la sconfitta: "Abbiamo fatto una buona prestazione che riflette un po' la nostra stagione in trasferta - ha dichiarato a Sky Sports l'alsaziano - Abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato come avremmo dovuto. Ho visto una gara positiva dei nostri giovani, ma nello spogliatoio c'era delusione; negli ultimi 20 minuti penso si sia potuto vedere che alcuni giocatori non sono abituati a quel ritmo e quell'intensità".