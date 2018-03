Arsenal Wilshere via a parametro zero: Juventus e Milan alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Arsenal Jack Wilshere, in scadenza di contratto con i Gunners, non ha nessuna intenzione di accettare le proposto di rinnovo da parte del club inglese. L'intenzione di Wilshere - riporta il Guardian - è quella di trasferirsi in estate in un nuovo club a parametro zero. Juventus e Milan, che da tempo seguono l'inglese, restano alla finestra.