Arteta allontana Jorginho dalla Juventus: "Vogliamo che resti con noi, lui lo sa"

vedi letture

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato del futuro di Jorginho con la maglia dei Gunners, confermando la volontà di arrivare ad un accordo per il rinnovo e allontanando così le voci che lo vedevano accostato alla Juventus per la prossima stagione. “Vogliamo che Jorginho resti con noi e lui è consapevole del nostro desiderio, del nostro progetto. Mi piacerebbe tenerlo. Lo sa. Il club lo sostiene pienamente, quindi speriamo di continuare con Jorgi”.

Il centrocampista italiano, che era stato accostato anche alla Juventus e al Napoli nelle scorse sessioni di trasferimento, è pronto a firmare un nuovo contratto che i Gunners gli hanno offerto per premiare la sua costanza, la sua professionalità e la sua attitudine al lavoro. L'accordo in essere invece, come riportato dal The Athletic, scadrà a giugno con il club che ha un'opzione per un altro anno.