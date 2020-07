Arthur alla Juventus, il retroscena svelato da ESPN: "Decisivi i consigli di Dani Alves"

Arthur sarà un giocatore della Juventus dalla fine di questa staigone ma il club bianconero ha già ufficializzato la trattativa che porterà il brasiliano dai connazionali Douglas Costa e Alex Sandro per 72 milioni più 10 di bonus e, contestualmente, Miralem Pjanic in Catalogna. ESPN svela un retroscena interessante sulla trattativa: ci sarebbero stati i consigli di Dani Alves, doppio ex della 'trattativa', in carriera vincente sia a Barcellona che a Torino, a convincere Arthur ad andare alla Juve per diventare un punto di riferimento del progetto futuro della Vecchia Signora.