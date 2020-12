Arthur e Pjanic, così distanti e così simili. Per ora è un affare solo per le casse

Sei partite nella Liga, solamente 170 minuti. Nello sfogo di Miralem Pjanic, nel quale non capisce perché al Barcellona non stia giocando come ci si poteva aspettare, c'è la situazione di una squadra che continua ad avere dei problemi, soprattutto in campionato. Nella Liga sono arrivate cinque vittorie in cinque partite, anche abbastanza convincenti, pur con avversari decisamente più morbidi rispetto alla Liga, eccezion fatta per la Juventus. Pjanic finora ha fallito nell'avere un impatto importante sul mondo Barcellona.

Situazione simile con per Arthur, seppur a parti invertite. Il brasiliano è stato inserito come titolare in campionato, mentre in Champions sta giocando davvero poco, solo 160 minuti. Anche lui sta passando un momento di difficoltà iniziale, forse perché l'Italia è diversa dalla Spagna, probabilmente perché il turnover dev'essere per forza spinto. Così nello scambio complessivo da 72 milioni - 60 di Pjanic più 12 di conguaglio - la sensazione è che sia stato (almeno per ora) una sconfitta per entrambi, migliorando però la situazione finanziaria per un bilancio che doveva essere messo in carreggiata dopo le perdite per il Coronavirus, afflittivo sia per Juventus che per Barça.