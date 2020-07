Arthur enigmatico sui social. Foto con pallone: "Una passione che non mi sarà mai tolta"

La sua ultima partita ufficiale risale allo scorso 27 giugno, quando Quique Setién lo impiegò per soli quattro minuti nella sfida contro il Celta Vigo. Poi arrivò l'annuncio della sua cessione alla Juventus e da allora Arthur Melo non ha più messo piede in campo e difficilmente sarà tra i protagonisti nel match degli ottavi di ritorno di Champions col Napoli. Un momento davvero delicato per il centrocampista brasiliano, che oggi ha postato sui social una foto con un messaggio piuttosto enigmatico: "Una passione che non mi sarà mai tolta". E chissà che il destinatario non sia proprio il tecnico del Barcellona.