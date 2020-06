Arthur rimanda la Juve al 2020-21: "Ora testa solo al Barcellona, darò tutto fino alla fine"

vedi letture

Non solo i ringraziamenti ufficiali alla Juventus , in questi minuti Arthur Melo su Twitter ha voluto ribadire anche il suo massimo impegno per il Barcellona da qui a fine stagione: "Ora tutti concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti a Barcellona e io continuerò a dare tutto fino alla fine: per i miei compagni e tutti i tifosi. Grazie mille per il supporto!", le parole del brasiliano che approderà effettivamente in bianconero solamente dalla prossima stagione.