Arthur incompreso alla Juventus. Dalla Spagna, viaggio nelle difficoltà bianconere dell'ex Barça

"Arthur incompreso a Torino". Titola così l'apertura online di Sport, quotidiano catalano vicino alle cose di casa Barcellona. Nel pezzo si parla di un Arthur non ancora a suo agio in maglia bianconera, col cambiamento tanto di filosofia calcistica quanto di città che deve ancora essere metabolizzato. Arthur è passato dal caldo e la movida di Barcellona al freddo e la tranquillità di Torino. Dal tiki-taka al maggiore tatticismo del calcio italiano. Nuovi amici, nuovo stile di gioco, nuove necessità. E pure l'accoglienza a tratti "gelida" avuta in Italia non lo ha lasciato indifferente. Dall'altro lato, si legge, il brasiliano ha instaurato buoni rapporti con i connazionali Alex Sandro e Danilo e con i sudamericani Cuadrado e Bentancur.