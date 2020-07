Arthur, lo sbadiglio al Camp Nou solleva le polemiche: "Fa come Bale. Pensa alla Juve"

Non ha lasciato indifferenti l'immagine di Arthur che nel corso della partita Barcellona-Osasuna ha sbadigliato in tribuna mentre i suoi compagni di squadra erano in campo: "Fa come Bale" scrive Mundo Deportivo, paragonando il brasiliano al gallese, fin qui re incontrastato degli atteggiamenti rivedibili.

Il 29 giugno la Juventus ha annunciato l'acquisto del giocatore, che da quel momento non è mai più sceso in campo, pur venendo regolarmente convocato (ad eccezione della sfida dall'11 luglio contro il Valladolid per tonsillite). E anche qualche giorno prima che il trasferimento venisse perfezionato, Setién aveva concesso al giocatore 4 minuti scarsi contro il Celta, nemmeno mezz'ora contro il Siviglia e 19 minuti col Mallorca. Due sole le gare giocate da titolare dalla ripresa del lockdown.

Divisi i giocatori, dopo l'episodio di ieri, tra i colpevolisti che ne accusano la scarsa professionalità e i difensori che sottolineano come il giocatore sia stato di fatto escluso a priori da Quique Setién e che potrebbe essere un grande rimpianto di mercato.