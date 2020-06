Arthur nel mirino della Juve, Setien: "Non mi riguarda. Voglio che sia concentrato solo sul Barça"

E' pronto a tornare in campo il Barcellona di Quique Setien. Il tecnico dei catalani oggi in conferenza stampa ha analizzato il prossimo match di campionato contro il Siviglia in Andalusia ma non solo. Il tecnico ex Betis ha parlato anche di Arthur, centrocampista brasiliano inserito nell'operazione per Miralem Pjanic con la Juventus, e del suo coinvolgimento nel finale di stagione dei campioni di Spagna: "Quello che voglio è che sia coinvolto al 100% su quello che stiamo facendo - ha spiegato in relazione alle possibili distrazioni in chiave mercato -. Deve pensare solo alle gare che rimangono. Questa è la cosa più importante. Il resto non mi riguarda".