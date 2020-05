Arthur pensa al campo dopo il no alla Juve: infortunio superato, a Maiorca può essere titolare

Mentre Arthur continua a non volerne sapere di lasciare il Barcellona per sposare la causa della Juventus, il quotidiano Sport fa il punto sulla situazione fisica del brasiliano. Nello specifico Arthur ha sfruttato i mesi di stop per tornare al top della condizione e superare al 100% i problemi alla caviglia che lo avevano frenato a febbraio. E proprio per questo si candida ad una maglia da titolare per l’eventuale prima gara post pandemia, quella contro il Maiorca che si giocherà salvo sorprese nel fine settimana del 13-14 giugno.