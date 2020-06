Arthur pensa solo al Barça e al Camp Nou: "Domani il calcio torna a casa"

vedi letture

Arthur Melo, centrocampista del Barcellona che la Juventus vorrebbe far rientrare nell'eventuale cessione di Miralem Pjanic ai blaugrana, continua a fare resistenza verso ogni possibile idea che comporti il lasciare la Catalogna. A meno che lo stesso club blaugrana non dica chiaramente di non contare più su di lui. Il brasiliano intanto, tramite i social, ha postato una suggestiva foto dalla terrazza della sua abitazione con il Camp Nou sullo sfondo. Ad accompagnare il tutto una frase piuttosto emblematica di quello che è il suo pensiero: "Domani il calcio torna a casa", ha scritto in riferimento alla partita di domani contro il Leganes, la prima nell'impianto catalano dalla ripresa della Liga.