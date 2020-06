Arthur-Pjanic, Pallas attacca il Barça: "Spaventa scambiare uno di 23 anni con uno di 30"

Joan Josep Pallás, responsabile della redazione sportiva de La Vanguardia, ha attaccato duramente il Barcellona per lo scambio Arthur-Pjanic con la Juventus: "Il Barça non può scambiare un calciatore di 23 anni per uno di 30. Arthur è giovane e gioca bene, quest'anno né lui né i suoi compagni si sono espressi ai loro migliori livelli. Serviva pazienza, era una bella scommessa, e il fatto che sia stato necessario venderlo per far tornare i conti spaventa eccome", le sue dichiarazioni a RAC1.