Arthur riflette sull'offerta della Juve, ma intanto il Barça lo convoca per la gara con l'Athletic

Sono 24 i convocati del Barcellona per la sfida in programma domani sera al Camp Nou contro l'Athletic Club, valida per il 31° turno di Liga. Regolarmente presente anche l'obiettivo della Juventus, Arthur, che in queste ore ha iniziato a prendere seriamente in considerazione un possibile trasferimento in Serie A e sta valutando la proposta da cinque milioni a stagione per cinque anni arrivatagli da Torino .

Questo l'elenco completo di mister Quique Setién: