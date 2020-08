Arthur saluta il Barcellona: "Mi sono sentito a casa. Ho giocato con degli amici"

Attraverso i propri canali social, Arthur Melo ha pubblicato un video in cui saluta il Barcellona. Nei prossimi giorni il centrocampista brasiliano si aggregherà al ritiro della Juventus dove comincerà la sua nuova avventura. “Grazie di tutto, Barcellona”, ha scritto il calciatore in catalano. Poi nel video: “Andarsene è sempre difficile, mi sono sentito a casa. Lascio una società incredibile che avrà sempre il mio cuore, che mi ha fatto scoprire una nuova cultura e mi ha fatto crescere come calciatore e soprattutto come persona. Mi sento molto fortunato di aver giocato con dei calciatori che oggi posso considerare amici, persone con un cuore enorme, e di aver avuto dei tifosi del genere, che mi hanno dimostrato una affetto incredibile. Sono orgoglioso di aver difeso la maglia di una delle squadre più forti del mondo. Oggi è il giorno dell’addio, ma il Barcellona avrà sempre il mio cuore. Grazie di tutto, Barcellona”.