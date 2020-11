Arthur segna col Brasile e poi esalta Andrea Pirlo: "Grande tecnico, posso solo imparare"

vedi letture

La vittoria questa notte del Brasile con l’Uruguay è coincisa anche col primo gol verdeoro di Arthur, centrocampista della Juventus. L’ex Barça ha così parlato alla fine del match: “E’ una sensazione indescrivibile. Era tanto tempo che lo cercavo, segnare è sempre speciale ma fare il primo gol lo è ancora di più”.

Arthur è tornato a vestire la maglia del Brasile dopo esser rimasto fuori dalle ultime convocazioni, visto che col Barcellona non giocava nell'ultima parte di stagione: Tite ci tratta tutti nello stesso modo e ha una grande vicinanza coi giocatori. Sapevo che non venivo convocato perché non giocavo nel Barcellona. Ma ho lavorato per tornarci”.

Quindi, il brasiliano risponde anche ad una domanda su Andrea Pirlo, suo allenatore alla Juventus: “E’ un grande tecnico, ha grande esperienza di calcio, conosce le sensazioni e le emozioni dei giocatori dentro il campo e sta facendo un grande lavoro. Ho tanto da imparare da lui”.