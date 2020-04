Arthur: "Un orgoglio essere accostato all'Inter ma ora penso solo al Barcellona"

Arthur Melo, centrocampista del Barcellona che piace all'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Per qualsiasi giocatore è motivo d’orgoglio che il proprio nome venga accostato a quello di un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter, un club con un grande allenatore e una rosa impressionante. Detto questo però i pensieri che ho in testa ora sono solo per il Barcellona: mi trovo molto bene tanto nella squadra come in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana ancora per tanti anni.