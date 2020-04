Arturo Vidal ha detto no alla Cina per l'Inter. In estate può riaprirsi la trattativa col Barcellona

L’emittente Fox Sports fa il punto sul futuro di Arturo Vidal, che secondo quanto circolato nelle scorse ore avrebbe rifiutato due succose offerte economiche dalla Cina con l’idea di restare in Europa. E il pensiero del cileno è andato ancora una volta verso l’Inter, squadra che il centrocampista ha scelto per proseguire la sua carriera futura. Già nei mesi scorsi i nerazzurri si erano mossi con forza per arrivare al centrocampista del Barça, ma il club catalano non ha ceduto di fronte alle avances. In estate però gli resterà un solo anno di contratto e proprio per questo il Barça potrebbe decidere di lasciarlo partire, con l’Inter che in quel caso avrebbe ben più che una corsia preferenziale vista la sua volontà.