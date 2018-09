© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Kwadwo Asamoah, jolly dell'Inter di Spalletti, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Parma: "Sabato ricomincia il campionato dopo la sosta, stiamo lavorando bene anche se mancano ancora alcuni Nazionali, ma sarà importante fare un buon risultato per giocare in Champions con tranquillità. Bisogna affrontare il Parma al meglio per avere una marcia in più in Europa: se daremo il massimo, il resto verrà da sé. I tifosi? Sono importanti, vincere fa sempre piacere a tutti e noi faremo il massimo per riuscirci. All'Inter mi sono sentito subito come se fossi a casa, non mi manca nulla. I tifosi mi hanno dato grande calore e la squadra mi ha accolto bene".