Asamoah: "Alla Juve sei anni bellissimi. Presto il nuovo club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite delle frequenze di Citi FM, emittente ghanese, Kwadwo Asamoah, esterno in scadenza di contratto con la Juventus è tornato a parlare del suo futuro: "Non resterò alla Juventus, ho già fatto il mio annuncio e dato il mio addio. Annuncerò molto presto la squadra per cui giocherò. Ho trascorso sei anni bellissimi alla Juventus, in ciascuno dei quali abbiamo raggiunto grandi obiettivi e trofei. Sono molto felice: non tutti i giocatori hanno l’opportunità di vincere trofei ogni anno. Sono grato di essere stato parte di tutto quello che abbiamo fatto con questo grande club”.