Asamoah: "Chiesa? Forte ma insopportabile. Andava giù senza motivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews: "Sono contento di quanto stiamo facendo come squadra e anche a livello personale. Abbiamo trovato la strada giusta per vincere. So che mi manca un gol, ma l'importante è che arrivino i tre punti. Poi magari più avanti il mio gol arriverà. Stiamo crescendo tanto, il campionato non è facile e ci vuole gente di grande mentalità. Può succedere che subiamo un gol, ma non si deve mollare perché le partite durano 90 minuti. Importantissima questa mentalità. La sfida con Chiesa? Sì, è forte. Ho giocato già molte volte contro di lui, è intelligente e ha gamba. A un certo punto però non lo sopportavo più perché andava sempre giù senza che io facessi nulla".