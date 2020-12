Asamoah: "Ho lasciato l'Inter perché le cose stavano peggiorando. Ora voglio restare in Italia"

Kwadwo Asamoah, difensore svincolato dall'Inter la scorsa estate e ancora in cerca di una nuova squadra, ha parlato a BBC Sport Africa: "In futuro non mi dispiacerebbe giocare a calcio in Ghana, ma non è ancora il momento giusto per farlo. Ho molti altri anni davanti da giocare in Europa, prima di considerare una mossa del genere. Sono il tipo di ragazzo che non si lamenta anche se non gioco. Preferisco sostenere i miei compagni di squadra, perché l'importante è vincere da squadra. Ovviamente vorrei giocare anche io, ma non andrei a dare fastidio o a chiedere al mio allenatore perché non mi fa giocare. Preferisco allenarmi al meglio e sostenere la squadra. All'inizio della mia terza stagione al'Inter o visto che le cose stavano via via peggiorando e la cosa migliore da fare è stata quella di concentrarmi su come continuare la mia carriera. Avevo ancora un contratto ma volevo essere nel giusto con il club. Tutti all'Inter mi hanno sempre trattato bene, la società, i compagni, mi hanno sempre supportato. Sapevano che avrei sempre dato il massimo e che mi stavo allenando duramente, quindi quando ho spiegato loro la mia situazione, mi hanno compreso subito. Ci siamo messi d'accordo e mi hanno lasciato andare senza problemi. L'Italia è la mia seconda casa e quando penso alla mia carriera non posso far altro che pensare alla Serie A. Sono qui da 12-13 anni, ho passato più tempo qui che nel mio paese. E ad essere sincero adoro stare qui. Durante la mia carriera ho avuto molte possibilità di andare in Premier o in altri campionati, ma mi sono adattato bene qui, sia per il calcio che per lo stile di vita e questo non mi ha permesso di scegliere altri tornei. Mi sento a casa e voglio restare anche quando finirò di giocare".