© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il tema razzismo. Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport, Kwadwo Asamoah ha parlato anche del momento dell'Inter e di Antonio Conte: "Stiamo lavorando tanto e nella maniera giusta, abbiamo i nostri obiettivi. In ogni partita è importante andare in campo e dare il massimo. Le quattro vittorie non arrivano così per caso, ma mancano ancora tante partite: è un risultato positivo e dobbiamo migliorarci. Vincere per i giocatori è importante. Stiamo crescendo in ogni partita come squadra, stiamo conoscendo meglio i nuovi".

Conte e Lukaku - "Il mister vuole sempre il massimo dai suoi giocatori, il suo lavoro a livello fisico e mentale si vede. Lukaku è fantastico, sta facendo tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva. Sono un po' sorpreso perché molti in Italia fanno fatica all'inizio, lui ha capito subito il gioco e può fare ancora meglio. Scudetto? Tutti giocano per vincere, noi per il momento non ne parliamo e pensiamo partita per partita: in ognuna vogliamo ottenere un risultato positivo".