© foto di PHOTOVIEWS

Intervista alle pagine del sito Football-Italia.net per Kwadwo Asamoah, terzino ghanese dell'Inter, che ripercorre i primi mesi in nerazzurro dopo l'addio alla Juventus: "Ho avuto l'opportunità di prolungare il mio contratto con la Juve, e se avessi voluto, avrei potuto rimanere. Tuttavia, quando ho pensato al mio futuro e a cosa fosse meglio per me, ho deciso di andare in un club dove avrei avuto più spazio, anche perché è sempre stimolante affrontare una nuova sfida nella vita. È sempre importante mettersi in gioco. L'Inter ha dimostrato di volermi davvero, il che mi ha reso molto orgoglioso e felice".