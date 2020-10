Asamoah saluta l'Inter dopo due stagioni: "Tifosi, siete grandi. In bocca al lupo per tutto"

Kwadwo Asamoah non è più un giocatore dell'Inter. Dopo due stagioni, il centrocampista ghanese ha rescisso il suo contratto nei minuti precedenti alla chiusura della finestra estiva di calciomercato: "Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto", ha scritto Asamoah che adesso è libero da vincoli contrattuali ed è già al lavoro per trovare una nuova squadra".