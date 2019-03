Ascoli, Vivarini: "Lecce? Non firmo per un pari. Vogliamo giocarcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della sfida contro il Lecce, recupero di campionato che arriva a distanza di un mese e mezzo dalla sfida interrotta per l’infortunio a Scavone: “Arriviamo a questa gara con dei problemi, speravo di arrivarci meglio, ma ci sono state alcune defezioni. Ardemagni è recuperato, ma non è chiaramente al top della condizione quindi siamo più o meno la stessa squadra di allora. Si tratta di un’opportunità importante per noi, questa è una gara che va giocata con la massima motivazione per ottenere un risultato importante contro uno delle migliori squadre del campionato. Noi dobbiamo guardare alla salvezza, vogliamo chiudere il prima possibile questo discorso e i punti a questo punto della stagione diventano tutti pesanti e vitali. - continua Vivarini come riporta il sito dell’Ascoli - L'avversario è diverso e quindi ci saranno altri accorgimenti da portare avanti, saremo stimolati a fare cose differenti rispetto a Verona, ma la squadra è in condizione, ha voglia di fare bene, è una gara in cui troveremo un ambiente totalmente ostile, il Lecce avrà una grande spinta da parte del pubblico di casa, quindi dovremo dimostrare grande personalità e tanto carattere. Pareggio? Mai, non firmo mai prima per un pareggio, bisogna giocarsi la partita, con coraggio, aggressività, con le idee chiare sul da farsi, mi interessa fare una prestazione molto importante. Se riusciremo in questo, il pareggio, come è capitato a Verona, sarebbe stretto".