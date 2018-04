Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

"¡Sí se puede!", gridavano qualche anno fa in Spagna i sostenitori dell'innovativo partito Podemos. Uno slogan ormai celebre in tutto il mondo, che la Roma proverà a far suo in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Il 4-1 di ieri sera, infatti, non deve ingannare: la squadra capitolina, almeno fino all'autogol di De Rossi (38'), nel primo tempo ha tenuto testa a un ben più quotato rivale. E, anche quando l'altra autorete di Manolas (55') e il 3-0 di Piqué (59') sembravano aver chiuso la partita, i giallorossi non hanno rinunciato a giocare, provando a regalarsi un sogno nei minuti finali dell’incontro. Già, perché il gol all'80' di Dzeko fra pochi giorni sarebbe sicuramente stato un bel punto di (ri)partenza, se Suarez non avesse poi disilluso tutti all'87'. Una Roma audace, coraggiosa e capace di annullare Leo Messi in persona, ma anche sfortunata, con un conto aperto con l'arbitro (due rigori negati nel primo tempo a Dzeko e Pellegrini) e non esente da colpe nella ripresa. Ribaltare questo risultato, contro il miglior Barcellona degli ultimi anni, sembra quasi impossibile, eppure Di Francesco di eliminatoria già decisa non vuole neanche sentire parlare. "Dobbiamo pensare ancora al ritorno, so che è difficile, però la Roma ha l'obbligo di cercare di mettere in difficoltà il Barcellona all'Olimpico. Proprio come accaduto al Camp Nou", ha dichiarato in conferenza stampa l’ex Sassuolo. La speranza è sempre l'ultima a morire, anche se per Juventus e Roma la strada verso la semifinale è diventata forse una salita troppo ripida. Contro Real e Barça, tre gol di scarto sono infatti un abisso: se puede davvero stavolta?