Asensio "gioca" contro il Napoli. Il Real valuta la permanenza di James

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe influire in maniera pesante sul mercato delle italiane il brutto infortunio occorso a Marco Asensio nell'ultimo test del Real Madrid. L'attaccante ha rimediato la rottura del crociato che lo terrà fuori per larga parte della prossima stagione e per sostituirlo la dirigenza dei Blancos sta vagliando tutte le ipotesi, sia interne che esterne.

E' il fronte interno quello che preoccupa maggiormente in Italia e in particolare Napoli. Questo perché, come riporta il quotidiano spagnolo Marca sulla sua prima pagina di oggi, James Rodriguez potrebbe essere confermato nella rosa di Zinedine Zidane per il prossimo anno. Ancora non è niente di certo, i madrileni stanno valutando altre ipotesi, come anche la permanenza di Bale e Isco, ma la sensazione è che per i partenopei la strada verso il fantasista colombiano sia sempre più in salita.