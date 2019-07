Asensio ko cambia i piani Real. Uno fra James e Bale potrebbe restare

© foto di Imago/Image Sport

Un infortunio che proprio non ci voleva, in ottica Real Madrid. Non tanto (o non solo) per il ruolo in squadra di Marco Asensio e per l'annunciata stagione del salto di qualità. Ma anche per il fatto che questo ko, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e del menisco, costringe il Real Madrid a modificare le proprie strategie sul mercato. In entrata, ma soprattutto in uscita.

Bale e un rapporto oramai irrecuperabile - La base di partenza del ragionamento è una: Asensio era uno dei pochi giocatori offensivi certo della permanenza. Per questo il Real Madrid dovrà valutare e decidere come intervenire: sostituire il mancino con un nuovo acquisto o riabilitare uno dei giocatori in partenza? La seconda sembra oggi la strada più percorribile, considerando che il prossimo maxi investimento pare essere destinato al centrocampo (Pogba, nello specifico). Ma fra i giocatori quelli che potrebbero essere tolti dal mercato non c'è Gareth Bale: il botta e risposta a mezzo stampa fra Zidane ed il suo agente non lascia spazio a interpretazioni, col gallese che sarà venduto entro la fine del mercato. Nonostante la titolarità contro l'Arsenal in ICC.

James Rodriguez può essere l'incognita - Vero, Asensio e James non hanno né lo stesso ruolo né le stesse qualità. Ma il colombiano permetterebbe comunque al Real di non spendere ulteriori soldi sul mercato e a Zidane di avere un interprete offensivo di qualità che già conosce l'ambiente. I rapporti fra i due (Zizou e James) non sono certo ottimali, ma almeno non ci sono stati attacchi pubblici fra le parti (come successo con Bale). James ha già fatto capire di voler lasciare i Blancos, per Napoli o Atletico, ma la prolungata assenza di Asensio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gli altri - Isco vorrebbe più spazio e il Real ascolterebbe offerte extralarge per il suo cartellino. Ma lo stesso ex Malaga, così come Zidane, non si opporrebbe certo ad una permanenza, magari con qualche rassicurazione tecnica in più. Discorsi più semplici invece per i giovani Vinicius e Rodrygo: nonostante l'inesperienza l'idea del Real, anche alla luce delle spese sostenute per acquistarli, è quella di trattenerli a Valdebebas per farli crescere con i big e concedergli sempre più spazio nel corso della stagione.