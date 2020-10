Ashley Young e l'amore per il Watford: "Se potessi tornare lì, verrei via dall'Inter adesso"

vedi letture

"Tornerei al Watford adesso se ne avessi l'opportunità". A dirlo è stato Ashley Young, laterale dell'Inter che nel corso di una intervista rilasciata al podcast ufficiale degli hornets 'Golden Tales' ha parlato del suo grande amore per il club londinese in cui è calcisticamente nato. "Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo lì verrei via dall'Italia in questo momento perché il Watford è quello che sono, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono".