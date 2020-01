© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Young non convocato per la sfida di domani contro il Norwich City. Il laterale del Manchester United, come riporta il Manchester Evening News, non sarà insieme ai compagni nella sfida casalinga in programma alle ore 16 e valida per il 22° turno di Premier League. Un'esclusione che cela con ogni probabilità ragioni di mercato, visto che il classe '85 è dato ormai a un passo dal trasferimento all'Inter.