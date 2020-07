Ashley Young: "Scudetto ed Europa League, questa Inter ha il talento per vincerli entrambi"

L'Inter resta attaccata al treno Scudetto e aspetta la ripresa dell'Europa League ad agosto. Due tornei in cui in nerazzurri di Conte sono ancora in corsa e che proveranno a vincere fino in fondo, come raccontato da Ashley Young a Sky Sport: "Siamo in corsa sia per lo Scudetto che per l'Europa League, abbiamo due possibilità di vincere almeno un trofeo e sono convinto che questa squadra possa conquistarli entrambi. L'Inter crede al successo europeo? Sì, credo che abbiamo l'opportunità di vincere l'Europa League, siamo una squadra forte, con giocatori fantastici. Siamo tutti pronti a dare il massimo, ci stimoliamo in allenamento ma anche fuori dal campo e portiamo poi questa carica positiva nelle partite. Questo è un aspetto che alza la probabilità di vincere e quando inizierà l'Europa League sono sicuro che giocheremo per vincerla".