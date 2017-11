Aspettando De Vrij: rinnovo dietro l'angolo. Basta svoltarlo

© foto di Federico Gaetano

Stefan De Vrij non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi della Lazio. Nella squadra biancoceleste, fin qui tra le più convincenti della Serie A, il difensore olandese si è guadagnato il titolo di Ministro della Difesa. Meno fragile rispetto al passato, l'ex Feyenoord ha saltato una sola gara in questa stagione. Il futuro, però, è tutto da scrivere: in scadenza di contratto a giugno, il centrale sta trattando il rinnovo. Accordo raggiunto da tempo sulla parte economica, capitolo ingaggio, non proprio sulla clausola risolutiva. Che è diventata il nodo gordiano della trattativa: Lotito non sembra intenzionato a concedere la clausola da 20-25 milioni di euro che è l'obiettivo dell'entourage del giocatore.

Uno stallo che dura da un po' tra concessioni reciproche e qualche rifiuto. De Vrij non vuole fare uno sgarbo al club, ma non ha neanche intenzione di perdere potere contrattuale, considerato che le sirene delle big si fanno sentire. In Inghilterra c'è il Liverpool, in Spagna l'Atlético Madrid. E in Italia, la Juventus è da tempo sulle sue tracce, con la strategia dei colpi a parametro zero che tante soddisfazioni ha dato alla premiata dritta Marotta-Paratici. "Arriveranno notizie positive", ha assicurato Tare qualche giorno fa. Entro gennaio, per evitare il rischio che da sirene le big trasformino il proprio interesse in offerte concrete.