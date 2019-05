Aspettando il "suo" scudetto: Pinsoglio e una gara che vale una stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Una partita la giocherà". Massimiliano Allegri ha così promesso una presenza in campionato a Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve vincitutto, che però in questa stagione è ancora fermo a zero minuti giocati. Da titolare? L'anno scorso, al portiere piemontese classe '90 toccò in dote l'ultima giornata, 27 minuti contro il Verona per sostituire Gianluigi Buffon all'ultima gara con la maglia bianconera.

Arriverà così il secondo scudetto anche per Pinsoglio. Al momento, in bacheca c'è quello della scorsa stagione: non la Coppa Italia 2017/2018, perché non scese mai in campo. In quest'annata, oltre a garantire l'occupazione di uno slot tra quelli dedicati ai giocatori cresciuti nel vivaio, Pinsoglio ha però consolidato il suo ruolo di uomo spogliatoio. Sempre presente, nelle foto social dei bianconeri. Spesso al fianco di Cristiano Ronaldo, con cui ha stretto un feeling particolare, come del resto con i suoi colleghi Szczesny e Perin. Perché per fare squadra non è indispensabile andare in campo: il ciclo d'oro della Juve è fondato anche sugli uomini, prima che sui calciatori. E Pinsoglio, che giochi o meno, è sempre nel cuore del gruppo.