Aspettando l'Inter, Vidal si allena per le strade di Barcellona

Arturo Vidal si allena per le strade di Barcellona. In attesa di poter definire il suo trasferimento all'Inter, il centrocampista cileno corre per strada e non al centro sportivo dei blaugrana, come da lui stesso testimoniato attraverso le Instagram Stories.