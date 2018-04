Aspettando la sesta squadra in Champions League

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri la Juventus, oggi la Lazio: c'è amarezza, nel calcio italiano, dopo l'euforia dettata dall'incredibile rimonta della Roma. C'è amarezza, dopo aver volato in alto, almeno coi sogni. In giornata, con la Roma in semifinale di Champions e la Lazio considerata come sicura partecipante allo stesso turno di Europa League, è stato un proliferare di calcoli e previsioni. Aspettando la quinta italiana in Champions League: almeno una tra Roma e Lazio doveva vincere la competizione di appartenenza, e arrivare fuori dai primi quattro posti in campionato.

Calcolavamo come avere la quinta, e chissà se qualcuno non si è interrogato se fosse possibile averne anche una sesta. Salvo miracoli con la targa giallorossa, ci ritroveremo comunque ad averne solo quattro, e dovremmo anche ringraziare la UEFA per la gentile concessione: il triplete dell'Inter tiene verde il ricordo, ma l'ultima squadra a trionfare in Europa League/Coppa Uefa resta il Parma. Vent'anni fa. Ed è vero che non siamo rimasti così indietro: la Roma che travolge il Barcellona, o la stessa Juventus che annichilisce il Real Madrid lo dimostrano. Non bastano però a nascondere la polvere sotto il tappeto. E non legittimano qualsiasi speculazione. Sognare si può, si deve. Ma tenendo i piedi ben a terra. E, più che pensare alla quinta o sesta squadra in Champions League, è utile lavorare perché le quattro siano competitive, non per caso o per impresa.