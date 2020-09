Aspettando Vidal. Dai troppi esuberi ai possibili addii: il punto sul mercato dell'Inter

Si attende Arturo Vidal. Ed è una lunga attesa. Perché l'Inter che da giorni, settimane, ha in pugno il cileno in questa fase del mercato non ha chiuso ancora alcuna operazione dopo l'acquisto di Aleksandar Kolarov. Lavora per liberare Godin, poi inserirà in rosa Darmian, ma nel frattempo tutto procede a rilento e in questo momento - al netto dei tempi incerti per l'arrivo (certo) del cileno - sono le cessioni a farla da padrona e non è una bella notizia.

Pur di liberarsi di Diego Godin, l'Inter non solo è pronta a regalare il cartellino al Cagliari ma anche a corrispondere una ricca buonuscita al difensore uruguagio: nonostante ciò, l'accordo per la sua cessione non è ancora definito. Ancora in alto mare la uscite di giocatori chiaramente fuori dal progetto come Andrea Ranocchia, Joao Mario e Dalbert. Una situazione non troppo diversa da quella di Nainggolan e Perisic, entrambi rientrati dai prestiti. Non sono stati riscattati e l'Inter, pur considerando entrambi fuori dal progetto, non vorrebbe darli via di nuovo a titolo temporaneo ma cederli..

Con queste prospettive, difficile pensare a un grande colpo, all'arrivo del sogno di Antonio Conte N'golo Kantè. Perché anche sul fronte grandi cessioni non ci sono novità e dopo la rinuncia del Barcellona (almeno per questa finestra di calciomercato) a Lautaro Martinez i nomi spendibili da cui racimolare 50 milioni di euro sono pochi. L'Inter spera che una grande offerta possa arrivare per Marcelo Brozovic, possibile che invece nelle prossime settimane il PSG si farà avanti per Milan Skriniar. C'è poi Christian Eriksen, che porta con sé pensieri discordanti anche nella stessa società nerazzurra. In sintesi, però, nulla di concreto. E per l'Inter e Conte non è una buona notizia.