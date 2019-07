Aspettando Yilmaz. Il Lecce regala due colpi importanti a Liverani

In silenzio e senza l’accompagnamento delle fanfare, il Lecce si muove e prosegue nell’allestimento di una rosa che possa dire la sua alla prima stagione in Serie A. Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il presidente Sticchi Damiani aveva dato alcune indicazioni di mercato: “Prenderemo un centrale esperto e due punte”. E oggi, a poche ore da questa uscita pubblica, la società salentina ha praticamente concluso i 2/3 dei suoi propositi.

In arrivo Rossettini e Lapadula - Dopo le tante voci dei giorni scorsi, infatti, nelle ultime ore sono arrivate due accelerate decisive in un doppio asse col Genoa: il primo nome è quello di Luca Rossettini, centrale d’esperienza che arriva in Puglia a titolo definitivo firmando un biennale. Il secondo, e prima punta delle due annunciate, è Gianluca Lapadula che però sbarcherà a Lecce in prestito con diritto di riscatto (e contratto triennale già pronto nel caso in cui dovesse concretizzarsi questa eventualità).

Burak Yilmaz sullo sfondo - Il Lecce però come detto sta cercando anche un’altra punta, un nome di grido in grado di far esultare i tifosi. E Burak Yilmaz in questo senso sembrerebbe proprio il profilo giusto. Il ds Meluso, dopo il viaggio in Turchia delle scorse settimane, mantiene viva la speranza e le prossime ore, i prossimi giorni, saranno verosimilmente quelli decisivi. Il giocatore ha già fatto capire al Besiktas la propria voglia di misurarsi con la Serie A e l’operazione chirurgica di ieri (al quinto metatarso del piede sinistro) non dovrebbe avere strascichi pesanti (recupero stimato fra le 2 e le 3 settimane). Il Lecce spera e lavora in silenzio, intanto però può festeggiare per gli arrivi di due giocatori di qualità ed esperienza che aiuteranno la compagine di mister Liverani.