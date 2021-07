"Aspettiamo Eriksen. Calhanoglu? Un'opportunità". Rivedi Ausilio sul mercato dell'Inter

Raggiunto da Sky a margine dell’evento legato all’apertura del calciomercato in quel di Rimini, il ds dell’Inter, Piero Ausilio ha parlato anche di Calhanoglu ed Eriksen: "Il sostituto del danese? Non ne abbiamo parlato, perché è una cosa avvenuta anche per una situazione particolare, purtroppo capitata a Christian. Siamo una società che ha il dovere di farsi trovare pronta: aspettiamo Christian, sappiamo che sarà un percorso lungo e siamo a sua disposizione, aspettiamo e auspichiamo che possa tornare a fare quello che ha sempre fatto. Poi siamo l’Inter e abbiamo il dovere di sfruttare un’opportunità che il mercato ci ha dato, come quella di Calhanoglu".

Rivedi il video con le parole di Ausilio!