Assalto del Paris Saint-Germain per Skriniar: l'Inter lo valuta 50 milioni di euro

vedi letture

Milan Skriniar è tra i primissimi obiettivi del Paris Saint-Germain per sostituire Thiago Silva, ex capitano in scadenza di contratto che proseguirà al Chelsea la sua carriera. Come riporta 'Tuttosport', l'Inter non chiude alla cessione del difensore slovacco ma per la sua cessione chiede una cifra molto importante, ovvero 50 milioni di euro.