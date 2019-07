Asse caldo Fiorentina-Sassuolo. In ballo Simeone oltre Lirola-Boateng

© foto di Federico Gaetano

In queste ore a Milano, fra riunione di Lega e compilazione del calendario di Serie A, sono tante le società che proveranno a fare passi in avanti per le varie trattative di mercato già intavolate. Fra queste c'è sicuramente la Fiorentina che nello specifico si incontrerà col Sassuolo per discutere di due temi caldi.

Lirola sempre più vicino - Il nome che circola da giorni in ottica gigliata è quello di Pol Lirola, esterno destro campione d'Europa con la Spagna Under21. La base di accordo esiste già sulla base di 13 milioni di euro, anche se ancora devono essere sistemati i dettagli. E la giornata di oggi potrà essere decisiva in tal senso. Con lo spagnolo, invece, la Fiorentina ha già una base di accordo per un quadriennale.

Rebus Boateng - Uno dei profili individuati da Pradè e Barone è quello di Kevin Prince Boateng. L'esperienza al Sassuolo, dopo i 6 mesi in prestito al Barça, sembra oramai conclusa e la Fiorentina si è mossa per lui sfidando la proposta dell'Eintracht, club di Bundes che riaccoglierebbe volentieri il giocatore. L'accordo fra viola e neroverdi non sembra complicato da trovare, resta da capire quale sarà l'intenzione dello stesso Boateng e della sua famiglia.

Percorso inverso per Simeone? - In ballo i due club hanno anche i discorsi legati a Giovanni Simeone. L'idea della Fiorentina è quella di rivitalizzare il Cholito dopo una stagione con molte ombre. Ma un'offerta adeguata da parte dei neroverdi potrebbe in qualche modo rimescolare le carte in tavola.