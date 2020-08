Asse con la Premier, quante squadre coinvolte! Inter sugli scudi

vedi letture

Un’asse di mercato interessante coinvolge serie A e Premier League in questa fase di sostanziale genesi della finestra di trattative. Tanti sono i nomi coinvolti, a partire da chi come l’Inter si è mostrata particolarmente attenta nei tempi recenti a quel campionato per cercare di disegnare la fisionomia della propria squadra. Non è un caso che i nerazzurri abbiano messo Emerson Palmieri in cima alla propria lista dei desideri per quanto riguarda la corsia mancina e che siano alla contestuale ricerca di un alter ego di Kante per la linea mediana oltre ad essere in attesa di ratificare il colpo Tonali.

Una pista, quella britannica, seguita anche da altri club di casa nostra: la Juventus che ha Jimenez come nome caldo per l’attacco, ma anche il Napoli protagonista di un vero e proprio intreccio di mercato. Allan ha scelto di accordarsi con l’Everton rifiutando ogni genere di destinazione diversa dai Toffees, mentre i contatti con l’Arsenal hanno da un lato rinforzato la leadership partenopea sul dopo Koulibaly identificato in Gabriel, ma dall’altro inserito tra i possibili obiettivi il greco dei Gunners Papasthathopoulos. Scenari molteplici e destinati ad aumentare con l’incedere delle settimane, anche per la resa sul campo di molti degli investimenti costruiti su quest’asse e che suggeriscono come la Premier possa essere anche un ottimo territorio di conquista oltre che una destinazione per monetizzare al meglio le proprie cessioni.