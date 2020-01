Asse di mercato Inter-Milan: la nuova idea è lo scambio Vecino-Kessie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibili movimenti di mercato sull’asse Milan-Inter. Tramontata l’ipotesi di uno scambio alla pari tra Franck Kessié e Matteo Politano, i due club stanno valutando anche altre soluzioni. Con il centrocampista ivoriano sempre in primo piano.

Da Gagliardini a... Vecino - Come riporta La Gazzetta dello Sport, ai primi di dicembre si era parlato di Kessié in nerazzurro con Roberto Gagliardini sulla sponda opposta. Poi quell’opzione è svanita, salvo tornare adesso d’attualità. Ma negli ambienti milanesi si sussurra di un’altra possibilità all’orizzonte: quella di portare l’uruguaiano Matias Vecino alla corte di Pioli, ovviamente sempre per il solito Kessié. Rumors, idee, sondaggi... In attesa di una mossa concreta.