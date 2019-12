Arturo Vidal e non solo. Inter e Barcellona venerdì scorso si sono incontrate ancora prima della sfida odierna di Champions per provare ad abbozzare qualche operazione di mercato in vista della prossima estate.

Antipasto cileno - L'antipasto, come sottolinea questa mattina Tuttosport, può arrivare già a gennaio, con Vidal obiettivo numero uno di Conte per la mediana. Sarà il centrocampista cileno, però, a dover rompere col Barcellona per coronare il suo sogno di riabbracciare il suo ex allenatore a Milano.

Opzione su Lautaro - All'interno della cessione di Vidal all'Inter (valutato 20 milioni di euro e finanziato da Gabigol), il Barça vorrebbe strappare una prelazione su Lautaro Martinez da far valere a tempo debito. Nel mirino dei blaugrana ci sono anche Sensi e Skriniar, con un importante asse di mercato destinato dunque a essere protagonista nei prossimi mesi.