© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'asse Juve-PSG è sempre più caldo, la base è sempre quella formata da Emre Can e Leandro Paredes. La soluzione ideale sul fronte bianconero - sottolinea il Corriere dello Sport - rimane quello di uno scambio alla pari, al di là di una formula che potrebbe anche essere quella del prestito con opzione di riscatto. Il gioco delle parti vede Leonardo puntare al ribasso sulla valutazione del tedesco rispetto a quella del centrocampista argentino: valgono entrambi tra i 40 e i 45 milioni secondo Fabio Paratici, mentre da Parigi filtra l'intenzione di abbassare il prezzo di Emre Can di almeno dieci milioni.

Variabile De Sciglio - La mossa di Leonardo ha anche un altro obiettivo, quello di riuscire a convincere la Juve nell'abbassare la guardia sul fronte Mattia De Sciglio. Già respinta la proposta di un altro scambio, quello con Thomas Meunier o Lavyin Kurzawa, entrambi in scadenza, ora il PSG alza il pressing: margini per il "due per uno" non ce ne sono, ma tra Emre Can e Paredes ecco come Leonardo cerca di tornare alla carica anche per De Sciglio.